***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri779,7 % 0,00000572Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,74 % 0,0000015Bağımsız Denetim Ücreti3.226,12 % 0,00002366Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.294,55 % 0,00009016Fon Yönetim Ücreti291.434,62 % 0,0021372Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar228,1 % 0,00000167Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları676,08 % 0,00000496Diğer Giderler112.059,1 % 0,00082177TOPLAM GİDERLER420.903,01 % 0,00308664DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ136.362.836,9005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948961BIST