***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri974,9 % 0,0000376Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri253,04 % 0,00000976Bağımsız Denetim Ücreti3.958,9 % 0,00015268Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.530,13 % 0,0008689Fon Yönetim Ücreti202.839,97 % 0,00782271Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00003181Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.572,2 % 0,00013777Diğer Giderler10.829,94 % 0,00041767TOPLAM GİDERLER245.783,98 % 0,00947889DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.929.617,011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948979BIST