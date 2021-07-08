***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000211Bağımsız Denetim Ücreti4.977,83 % 0,00008693Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.614,38 % 0,00165232Fon Yönetim Ücreti214.622,86 % 0,00374812Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.254,71 % 0,00003938Vergiler ve Diğer Harcamalar2.622,58 % 0,0000458Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları8.878,31 % 0,00015505Diğer Giderler9.606,38 % 0,00016776TOPLAM GİDERLER337.697,62 % 0,00589746DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.261.502,8519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948989BIST