***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000159Bağımsız Denetim Ücreti3.958,9 % 0,00005232Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66.535,63 % 0,00087928Fon Yönetim Ücreti787.542,6 % 0,0104075Hisse Senedi Komisyonu4.526,37 % 0,00005982Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0000109Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.572,2 % 0,00004721Diğer Giderler18.032,07 % 0,0002383TOPLAM GİDERLER885.113,24 % 0,01169692DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.670.656,4843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948991BIST