***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri779,7 % 0,00014841Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,74 % 0,00003897Bağımsız Denetim Ücreti8.256,68 % 0,00157156Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri115.350,01 % 0,02195551Fon Yönetim Ücreti2.447.225,25 % 0,46580032Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar622,21 % 0,00011843Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.539,96 % 0,00029311Diğer Giderler719.377,87 % 0,13692505TOPLAM GİDERLER3.293.356,42 % 0,62685136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ525.380.759,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968912BIST