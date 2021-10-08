***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00014394Bağımsız Denetim Ücreti6.720,51 % 0,00802305Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.269,37 % 0,11015256Fon Yönetim Ücreti1.503.462,9 % 1,79485661Hisse Senedi Komisyonu32.665,12 % 0,03899611Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,2 % 0,00141849Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.947,14 % 0,00471216Diğer Giderler29.481,1 % 0,03519498TOPLAM GİDERLER1.669.854,91 % 1,99349789DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.765.070,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968913BIST