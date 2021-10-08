***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00018808Bağımsız Denetim Ücreti6.564,34 % 0,01023993Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri84.058,06 % 0,13112495Fon Yönetim Ücreti1.006.293,56 % 1,5697506Hisse Senedi Komisyonu4.943,96 % 0,00771225Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,2 % 0,00185351Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.314,64 % 0,00673055Diğer Giderler24.226,73 % 0,03779208TOPLAM GİDERLER1.131.710,06 % 1,76539194DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.105.314,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968916BIST