***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri974,9 % 0,00377962Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri253,04 % 0,00098102Bağımsız Denetim Ücreti6.564,34 % 0,02544946Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.436,23 % 0,12962979Fon Yönetim Ücreti299.359,29 % 1,16059386Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,2 % 0,00460656Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.314,64 % 0,01672754Diğer Giderler16.508,63 % 0,06400274TOPLAM GİDERLER362.599,27 % 1,4057706DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.793.630,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968917BIST