***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00081884Bağımsız Denetim Ücreti6.876,35 % 0,04669993Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.529,16 % 0,16658693Fon Yönetim Ücreti110.142,5 % 0,74801993Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,2 % 0,00806952Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.314,64 % 0,02930237Diğer Giderler13.319,88 % 0,09046041TOPLAM GİDERLER160.491,3 % 1,08995793DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.724.540,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968918BIST