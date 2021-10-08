***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0111352Bağımsız Denetim Ücreti9.538,79 % 0,88095151Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.711,79 % 0,15809175Fon Yönetim Ücreti16.996,96 % 1,56974811Hisse Senedi Komisyonu233,76 % 0,02158882Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.219,01 % 0,11258123Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları6.414,64 % 0,59242176Diğer Giderler3.451,05 % 0,31872048TOPLAM GİDERLER39.686,57 % 3,66523885DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.082.782,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968919BIST