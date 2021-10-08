***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri830,25 % 0,00106899Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.732,18 % 0,00223027Bağımsız Denetim Ücreti7.032,19 % 0,00905429Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri180.725,85 % 0,23269348Fon Yönetim Ücreti392.811,84 % 0,50576469Hisse Senedi Komisyonu112,93 % 0,0001454Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.482,74 % 0,0044842Vergiler ve Diğer Harcamalar4.979,03 % 0,00641075Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.364,11 % 0,0133443Diğer Giderler21.854,46 % 0,0281387TOPLAM GİDERLER623.925,58 % 0,80333507DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.666.917,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968931BIST