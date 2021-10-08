***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri866,45 % 0,00439698Bağımsız Denetim Ücreti6.922,63 % 0,03513031Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.978,98 % 0,18258272Fon Yönetim Ücreti43.216,81 % 0,21931258Hisse Senedi Komisyonu2.426,03 % 0,01231139Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,2 % 0,00602976Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.314,78 % 0,02189624Diğer Giderler7.565,28 % 0,03839157TOPLAM GİDERLER102.479,16 % 0,52005154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.705.577,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968932BIST