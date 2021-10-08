***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001337Bağımsız Denetim Ücreti10.747,21 % 0,00119153Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri843.865,25 % 0,09355842Fon Yönetim Ücreti10.120.334,7 % 1,12203044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.219,01 % 0,00013515Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.314,64 % 0,00047836Diğer Giderler314.199,34 % 0,03483494TOPLAM GİDERLER11.294.800,72 % 1,2522422DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ901.966.145,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968933BIST