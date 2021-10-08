***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00020597Bağımsız Denetim Ücreti4.636,07 % 0,00791969Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.835,29 % 0,10221518Fon Yönetim Ücreti875.760,91 % 1,49604122Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.164,5 % 0,00198929Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.314,64 % 0,0073706Diğer Giderler20.907,42 % 0,03571564TOPLAM GİDERLER966.739,4 % 1,65145758DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.538.554,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968934BIST