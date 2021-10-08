***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.105,82 % 0,00044023Bağımsız Denetim Ücreti9.070,94 % 0,00361118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri150.901,77 % 0,0600746Fon Yönetim Ücreti1.878.957,06 % 0,74802035Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.219,01 % 0,00048529Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.579,77 % 0,00182322Diğer Giderler511.568,09 % 0,20365731TOPLAM GİDERLER2.557.402,46 % 1,01811219DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ251.190.633,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968935BIST