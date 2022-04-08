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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2022 14:58
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.415,88 % 0,00104325
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.624,23 % 0,01445956
Fon Yönetim Ücreti
62.170,33 % 0,04580846
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0,00342513
TOPLAM GİDERLER
92.161,47 % 0,06790659
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
135.718.013,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018145


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Tam 6.060 6.211 17,94  
Yarım 2.929 3.004 8,67  
Çeyrek 1.469 1.502 4,34  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 0,11  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 0,06  
B. Petrol 101 101 0,56  
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