***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0,00097751Bağımsız Denetim Ücreti16.111,76 % 0,01180801Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri134.339,21 % 0,09845469Fon Yönetim Ücreti2.150.919,37 % 1,57636847Hisse Senedi Komisyonu17.526,45 % 0,01284481Tahvil Bono Komisyonu6.046,89 % 0,00443165Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.668,97 % 0,00122316Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.635,83 % 0,0429731TOPLAM GİDERLER2.386.582,27 % 1,74908139DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ136.447.753,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069980BIST