***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.333,79 % 0,00046573Bağımsız Denetim Ücreti13.488,61 % 0,00470993Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri304.223,69 % 0,1062283Fon Yönetim Ücreti3.217.077,72 % 1,1233336Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.805,94 % 0,00551909Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.635,57 % 0,00057111Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler104.870,27 % 0,03661842TOPLAM GİDERLER3.658.435,59 % 1,27744617DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ286.386.673,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069981BIST