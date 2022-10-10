***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.270,83 % 0,00006869Bağımsız Denetim Ücreti13.488,61 % 0,0007291Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.666.063,98 % 0,09005554Fon Yönetim Ücreti13.839.908,2 % 0,74808676Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.884,54 % 0,00015592Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.635,57 % 0,00008841Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler399.014,52 % 0,02156788TOPLAM GİDERLER15.924.266,25 % 0,8607523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.850.040.519,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069982BIST