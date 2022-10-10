***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00688901Bağımsız Denetim Ücreti13.931,22 % 0,61750296Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.175,41 % 0,14075042Fon Yönetim Ücreti35.737,16 % 1,58405379Hisse Senedi Komisyonu511,11 % 0,02265501Tahvil Bono Komisyonu26,34 % 0,00116752Gecelik Ters Repo Komisyonu24,6 % 0,0010904Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.752,07 % 0,16631094Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.788,75 % 0,30091214TOPLAM GİDERLER64.102,08 % 2,84133219DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.256.057,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069983BIST