***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.329,89 % 0,00062753Bağımsız Denetim Ücreti13.488,61 % 0,00636483Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri346.943,46 % 0,16371128Fon Yönetim Ücreti958.159,23 % 0,45212403Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu307,79 % 0,00014524Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar150.342,77 % 0,07094184Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.200,83 % 0,02180066TOPLAM GİDERLER1.516.772,58 % 0,71571541DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ211.923.980,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069984BIST