***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.333,79 % 0,0000433Bağımsız Denetim Ücreti16.554,17 % 0,00053739Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.867.604,58 % 0,09308964Fon Yönetim Ücreti34.754.536,05 % 1,12821944Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu78.121,45 % 0,00253602Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.668,97 % 0,00005418Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler628.705,91 % 0,02040937TOPLAM GİDERLER38.348.524,92 % 1,24488934DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.080.476.614,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070045BIST