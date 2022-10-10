***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.333,79 % 0,00320201Bağımsız Denetim Ücreti13.488,61 % 0,03238186Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.657,39 % 0,08320136Fon Yönetim Ücreti78.095,01 % 0,18748125Hisse Senedi Komisyonu14.344,82 % 0,03443735Tahvil Bono Komisyonu22,3 % 0,00005354Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.635,57 % 0,00392648Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.920,25 % 0,04302081TOPLAM GİDERLER161.497,74 % 0,38770465DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.654.836,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070046BIST