***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00033124Bağımsız Denetim Ücreti13.488,61 % 0,0287473Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri76.465,26 % 0,1629649Fon Yönetim Ücreti70.607,09 % 0,15047981Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.635,57 % 0,00348577Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.686,42 % 0,02916888TOPLAM GİDERLER176.038,37 % 0,3751779DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.921.305,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070047BIST