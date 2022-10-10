***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri476,82 % 0,00045333Bağımsız Denetim Ücreti13.149,29 % 0,01250164Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri125.170,1 % 0,11900505Fon Yönetim Ücreti474.562,43 % 0,45118861Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu945,89 % 0,0008993Gecelik Ters Repo Komisyonu689,35 % 0,0006554Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.501,97 % 0,00523098Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.643,2 % 0,03864138TOPLAM GİDERLER661.139,05 % 0,6285757DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ105.180.498,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070048BIST