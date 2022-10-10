***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.123,37 % 0,0002821Bağımsız Denetim Ücreti16.111,76 % 0,00214055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri834.866,52 % 0,11091714Fon Yönetim Ücreti5.661.614,66 % 0,75218023Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu50.366,49 % 0,0066915Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.668,97 % 0,00022173Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler312.314,81 % 0,04149294TOPLAM GİDERLER6.879.066,58 % 0,91392619DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ752.693.890,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070049BIST