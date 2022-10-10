***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.495,21 % 0,00115399Bağımsız Denetim Ücreti13.931,22 % 0,01075195Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.908,06 % 0,07093354Fon Yönetim Ücreti984.037,31 % 0,75946817Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.993,73 % 0,00153874Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.635,57 % 0,00126231Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler154.531,67 % 0,11926569TOPLAM GİDERLER1.249.532,77 % 0,96437438DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ129.569.262,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070081BIST