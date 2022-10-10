***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.333,79 % 0,00081853Bağımsız Denetim Ücreti16.111,76 % 0,00988756Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri163.798,18 % 0,10052065Fon Yönetim Ücreti2.938.483,32 % 1,80330604Hisse Senedi Komisyonu63.748,67 % 0,03912167Tahvil Bono Komisyonu138,83 % 0,0000852Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.838,43 % 0,0017419Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.873,85 % 0,02262897TOPLAM GİDERLER3.223.326,83 % 1,97811051DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ162.949.785,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070082BIST