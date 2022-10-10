***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.495,21 % 0,0002113Bağımsız Denetim Ücreti16.554,17 % 0,00233943Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri299.569,35 % 0,0423351Fon Yönetim Ücreti5.346.389,44 % 0,75555096Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17.620,58 % 0,00249014Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.668,97 % 0,00023586Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler623.871,95 % 0,08816549TOPLAM GİDERLER6.307.169,67 % 0,89132827DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ707.614.675,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070083BIST