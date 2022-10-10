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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.10.2022 16:53
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Fon Gider Bİlgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
476,82 % 0,00036541
Bağımsız Denetim Ücreti
13.660,26 % 0,01046843
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
132.124,75 % 0,10125274
Fon Yönetim Ücreti
1.766.864,12 % 1,35402214
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
713,73 % 0,00054696
Gecelik Ters Repo Komisyonu
801,1 % 0,00061392
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
55.143,12 % 0,04225849
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
100.783,5 % 0,07723463
TOPLAM GİDERLER
2.070.567,4 % 1,58676271
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.490.046,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070085


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HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
ERCB 46,72 48.903.113 % 9,98  
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Tam 6.698 6.765 -16,00  
Yarım 3.264 3.307 -8,00  
Çeyrek 1.635 1.654 -3,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 -0,46  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,30  
B. Petrol 93,34 93,34 -2,85  
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