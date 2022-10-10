***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BİlgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri476,82 % 0,00036541Bağımsız Denetim Ücreti13.660,26 % 0,01046843Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri132.124,75 % 0,10125274Fon Yönetim Ücreti1.766.864,12 % 1,35402214Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu713,73 % 0,00054696Gecelik Ters Repo Komisyonu801,1 % 0,00061392Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar55.143,12 % 0,04225849Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler100.783,5 % 0,07723463TOPLAM GİDERLER2.070.567,4 % 1,58676271DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.490.046,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070085BIST