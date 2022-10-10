***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00080911Bağımsız Denetim Ücreti13.660,26 % 0,07111458Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri124.791,31 % 0,64965682Fon Yönetim Ücreti290.376,3 % 1,51168333Hisse Senedi Komisyonu132,4 % 0,00068927Tahvil Bono Komisyonu986,83 % 0,00513738Gecelik Ters Repo Komisyonu134,39 % 0,00069963Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu11.504,08 % 0,05988962Vergiler ve Diğer Harcamalar3.392,72 % 0,01766232Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.168,51 % 0,08937834TOPLAM GİDERLER462.302,22 % 2,40672039DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.208.804,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070120BIST