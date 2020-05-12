***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 10:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serkan Anıl 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi,Genel Müdür 23 Türev Araçlar ve Düzey 3
Hamit Kütük 15.04.2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 23 Türev Araçlar ve Düzey 3
Erkan Sevinç 04.01.2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844328
BIST
10:4298.309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 517,15
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:427,0335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0396
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:427,6114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0379
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:42384,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,25
|Açılış
|: 384,64
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.515.855
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UTPYA
|5,51
|3.470.782
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PINSU
|5,83
|1.545.891
|% -6,72
|
|PETUN
|18,68
|9.516.507
|% -6,51
|
|RAYSG
|6,90
|636.150
|% -6,38
|
|SAFKR
|4,10
|60.897
|% -5,96
|
|ECILC
|5,27
|231.867.408
|% 6,90
|
|ISFIN
|3,88
|214.162.172
|% -0,51
|
|PETKM
|3,64
|170.484.422
|% -2,67
|
|ALKIM
|15,84
|164.686.099
|% 9,32
|
|GARAN
|7,79
|129.140.040
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,18
|113.775.861
|% -2,48
|
|ISFIN
|3,88
|214.162.172
|% -0,51
|
|PETKM
|3,64
|170.484.422
|% -2,67
|
|ECILC
|5,27
|231.867.408
|% 6,90
|
|IEYHO
|0,60
|26.329.504
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6256
|8,6688
|% -0,82
|
|Frank
|7,1863
|7,2296
|% -0,72
|
|Riyal
|1,8617
|1,8710
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
Seans Raporu
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