***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 10:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serkan Anıl 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi,Genel Müdür 23 Türev Araçlar ve Düzey 3
Hamit Kütük 15.04.2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 23 Türev Araçlar ve Düzey 3
Erkan Sevinç 04.01.2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844332
BIST
10:2698.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 555,59
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:267,0188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0543
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:267,5917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0576
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:26383,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,12
|Açılış
|: 383,87
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.505.876
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UZERB
|4,85
|29.541
|% 9,98
|
|PETUN
|18,54
|8.148.733
|% -7,21
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PINSU
|5,83
|220.515
|% -6,72
|
|ULAS
|2,78
|22.181
|% -6,40
|
|KLNMA
|39,22
|342.811
|% -6,04
|
|ISFIN
|3,93
|165.124.395
|% 0,77
|
|ECILC
|5,23
|164.342.639
|% 6,09
|
|ALKIM
|15,88
|135.382.536
|% 9,59
|
|GARAN
|7,81
|99.667.481
|% 0,64
|
|IHLGM
|1,19
|90.372.339
|% -1,65
|
|IHLGM
|1,19
|90.372.339
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,93
|165.124.395
|% 0,77
|
|KRDMD
|2,38
|82.353.158
|% 1,28
|
|ECILC
|5,23
|164.342.639
|% 6,09
|
|ODAS
|1,84
|55.065.745
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6262
|8,6694
|% -0,81
|
|Frank
|7,1827
|7,2260
|% -0,76
|
|Riyal
|1,8604
|1,8697
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,93
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.515
|-23,10
|
|Tam
|2.545
|2.580
|-23,70
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,60
|
|Çeyrek
|619
|631
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|0,49
|