***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 10:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serkan Anıl 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi,Genel Müdür 23 Türev Araçlar ve Düzey 3
Hamit Kütük 15.04.2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 23 Türev Araçlar ve Düzey 3
Erkan Sevinç 04.01.2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844329
BIST
12:2298.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 846,51
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.726
En Düşük
97.740
12:227,0314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0417
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:227,6110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0383
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:22385,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,61
|Açılış
|: 385,42
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.531.439
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,77
|47.300.538
|% -4,81
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|RODRG
|2,25
|92.932
|% -4,26
|
|ECILC
|5,31
|403.214.529
|% 7,71
|
|ISFIN
|3,81
|323.789.618
|% -2,31
|
|ALKIM
|15,93
|309.049.788
|% 9,94
|
|PETKM
|3,66
|260.444.738
|% -2,14
|
|KRDMD
|2,40
|251.239.954
|% 2,13
|
|IHLGM
|1,19
|165.736.733
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,60
|66.170.102
|% 5,26
|
|KRDMD
|2,40
|251.239.954
|% 2,13
|
|CEMAS
|1,08
|92.463.455
|% 2,86
|
|ISFIN
|3,81
|323.789.618
|% -2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6433
|8,6866
|% -0,62
|
|Frank
|7,2029
|7,2463
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8656
|1,8750
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,17
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.524
|-13,80
|
|Tam
|2.554
|2.590
|-14,20
|
|Yarım
|1.246
|1.266
|-6,90
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|0,28
|