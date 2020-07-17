***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.07.2020 12:22
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
17.06.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860216
BIST
15:10118.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -3,85
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
15:106,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
15:107,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
15:10398,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,17
|Açılış
|: 398,50
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,66
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|20.959.971
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.604.584
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.447.162
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.474.927
|% 9,99
|
|MRGYO
|2,19
|8.395.105
|% -5,19
|
|AYEN
|6,09
|13.268.635
|% -3,94
|
|BASCM
|4,24
|142.157
|% -3,64
|
|TSPOR
|4,52
|208.761.392
|% -3,42
|
|PSDTC
|12,52
|11.422.932
|% -3,25
|
|SASA
|14,21
|1.231.504.466
|% 8,31
|
|GARAN
|7,95
|735.738.881
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,30
|692.109.001
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,76
|485.623.513
|% 5,31
|
|ASELS
|32,62
|428.153.748
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,30
|692.109.001
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,76
|485.623.513
|% 5,31
|
|TSKB
|1,26
|126.132.981
|% -0,79
|
|GARAN
|7,95
|735.738.881
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,82
|164.025.544
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5852
|8,6282
|% 0,01
|
|Frank
|7,2621
|7,3059
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8239
|1,8330
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|8,60
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.608
|9,20
|
|Tam
|2.665
|2.676
|9,50
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|4,70
|
|Çeyrek
|649
|655
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,01
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|