***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.01.2021 15:47
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
ISIN Kodu TRYKTPY00194
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 Yıl
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayhan Güney 14.01.2016 22 Türev Araçlar ve Düzey 3
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Cevdet Yılmaz
Hamit Kütük
Ramazan Bayram
İrfan Yılmaz
Ruşen Ahmet Albayrak
Abdurrahman Delipoyraz
Bilal Sayın
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hamit Kütük 15.04.2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 23 Türev Araçlar ve Düzey 3
Serkan Anıl 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi,Genel Müdür 23 Türev Araçlar ve Düzey 3
Erkan Sevinç 04.01.2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan AK İş Merkezi, Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 Üsküdar / İSTANBUL 02162655050 02162655055 info@ktportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904181
BIST