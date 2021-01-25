***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.ISIN Kodu TRYKTPY00194Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YılFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyhan Güney 14.01.2016 22 Türev Araçlar ve Düzey 3Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin Cevdet YılmazHamit KütükRamazan Bayramİrfan YılmazRuşen Ahmet AlbayrakAbdurrahman DelipoyrazBilal SayınFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHamit Kütük 15.04.2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 23 Türev Araçlar ve Düzey 3Serkan Anıl 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi,Genel Müdür 23 Türev Araçlar ve Düzey 3Erkan Sevinç 04.01.2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 11 Türev Araçlar ve Düzey 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan AK İş Merkezi, Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 Üsküdar / İSTANBUL 02162655050 02162655055 info@ktportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904181BIST