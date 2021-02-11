Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.02.2021 17:48



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
ISIN Kodu TRYKTPY00137
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 Yıl

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayhan Güney 14.01.2016 22 Türev Araçlar ve Düzey 3

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Cevdet Yılmaz
Hamit Kütük
Ramazan Bayram
Ruşen Ahmet Albayrak
Abdurrahman Delipoyraz
Bilal Sayın

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hamit Kütük 15.04.2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 23 Türev Araçlar ve Düzey 3
Serkan Anıl 30.10.2018 Devam-2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 2016-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2004-2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi, Genel Müdür 23 Türev Araçlar ve Düzey 3
Erkan Sevinç 04.01.2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 11 Türev Araçlar ve Düzey 3

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi, Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 02162655050 02162655055 info@ktportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909122


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.546
Değişim :  -0,10% |  -1,52
Açılış :  1.549  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.558 En Düşük
1.544
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 29,92 18.076.726 % 10,00  
PARSN 33,48 135.269.617 % 9,99  
ESEN 42,06 665.634.692 % 9,99  
YESIL 220,20 17.626.169 % 9,99  
IDGYO 9,47 6.226.823 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,0212 7,0251 % -0,46  
Euro 8,5337 8,5383 % -0,22  
Sterlin 9,6982 9,7469 % -0,31  
Frank 7,8719 7,9193 % -0,27  
Riyal 1,8694 1,8788 % -0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 -2,62  
Altın Gr. 416 416 -1,79  
Cumhuriyet 2.768 2.810 -22,00  
Tam 2.756 2.827 -18,01  
Yarım 1.332 1.368 -8,71  
Çeyrek 668 684 -4,35  
Gümüş.Ons 27,21 27,25 0,23  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 0,03  
B. Petrol 61,37 61,37 -0,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru