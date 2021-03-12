***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2021 16:30
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00411 1,5 0,00411 1,5 0 Yok 0 Yok 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917943
BIST
17:471.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
17:477,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1095
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
17:479,0584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0819
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
17:47415,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,26
|Açılış
|: 415,68
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler17:45
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|164.934.509
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.694.138
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.562
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.097.627
|% 9,91
|
|BURCE
|26,70
|46.967.243
|% -7,74
|
|ALBRK
|1,96
|153.626.473
|% -7,55
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,90
|3.083.586
|% -6,51
|
|GLRYH
|10,62
|15.389.002
|% -6,43
|
|GARAN
|8,94
|1.690.804.765
|% -0,22
|
|SASA
|44,74
|1.115.020.278
|% -0,36
|
|KRDMD
|7,64
|799.149.787
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|759.508.689
|% -1,29
|
|TCELL
|16,64
|600.225.729
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,29
|759.508.689
|% -1,29
|
|GARAN
|8,94
|1.690.804.765
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,74
|459.424.288
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,93
|106.747.265
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,19
|134.114.244
|% 0,85
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5806
|7,5854
|% 1,46
|
|Euro
|9,0490
|9,0584
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,4936
|10,5463
|% 0,61
|
|Frank
|8,1210
|8,1699
|% 0,77
|
|Riyal
|2,0167
|2,0268
|% 1,47
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-21,06
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|-0,35
|
Seans Raporu
17:45
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17:59AVHOL
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