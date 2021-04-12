***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYKTPY00202Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi13.04.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıKT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler08:45-12:30 1 Yok YokFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=KLU YokFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi 5BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi 5BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi 90Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00274 1 0,00274 1 0 Yok 0 Yok 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyhan Güney 14.01.2016 28 Türev Araçlar ve Düzey 3Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerkan Anıl 30.10.2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Birimi Direktörü Ekim 2018-Devam 2015-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.Direktör 2014-2015 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 28 Türev Araçlar ve Düzey 3Hamit Kütük 15.04.2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 28 Türev Araçlar ve Düzey 3Erkan Sevinç 04.01.2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 11 Türev Araçlar ve Düzey 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan ? AK İş Merkezi, Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 Üsküdar / İSTANBUL 0216 265 50 50 0216 265 50 55 info@ktportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAyhan Güney Fon Müdürü 0216 2655050-111 ayhan.guney@ktportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926765BIST