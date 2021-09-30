***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.09.2021 16:19
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Katılım Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYKTPY00236
Fonun Süresi Süresiz
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
KT Portföy Yönetimi A.Ş
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 Kuveyttürk Katılım Bankası- TEFAS 1 YOK
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=KSR Yoktur
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BİST KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi 50
BİST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi 50
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00548 2 0,00548 2
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayhan Güney 21.09.2018 28 Türev Araçlar- Düzey 3
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serkan ANIL 30.10.2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Birimi Direktörü Ekim 2018-Devam 2015-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.Direktör 2014-2015 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 28 Türev Araçlar ve Düzey 3
Hamit Kütük 15.04.2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 28 Türev Araçlar ve Düzey 3
Erkan Sevinç 04.01.2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altunizade Mah.Kısıklı Cad. Sarkuysan Ak İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 02162655050 02162655055 info@ktportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ayhan GÜNEY Fon Müdürü 2162655050 ayhan.guney@ktportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965892
BIST