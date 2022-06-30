***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYKTPY00293Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi01.07.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıKT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler08:30-17:00 Kuveyt Türk katılım Bankası A.Ş. 1 YOKKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,000822 0,3 0,000822 0,3Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAHMET NALCI 10.05.2022 11 Türev Araçlar ve Düzey 3Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERKAN ANIL 30.10.2018 KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Birimi Direktörü Ekim 2018-Devam 2015-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.Direktör 2014-2015 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 28 Türev Araçlar ve Düzey 3HAMİT KÜTÜK 15.04.2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 28 Türev Araçlar ve Düzey 3ERKAN SEVİNÇ 04.01.2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 28 Türev Araçlar ve Düzey 3İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan ? AK İş Merkezi, Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 Üsküdar / İSTANBUL 0216 265 50 50 0216 265 50 55 info@ktportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaAHMET NALCI FON MÜDÜRÜ 02162655050-111 ahmet.nalci@ktportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040394BIST