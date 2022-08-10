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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.08.2022 15:57
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
AHMET NALCI FON MÜDÜRÜ 0216 2655050-111 ahmet.nalci@ktportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054165


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.830
Değişim :  1,59% |  44,42
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.830 En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8552 17,8756 % -0,13  
Euro 18,4191 18,4542 % 0,97  
Sterlin 21,8421 21,9516 % 1,27  
Frank 18,9180 19,0320 % 1,11  
Riyal 4,7387 4,7625 % -0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 1,95  
Altın Gr. 1.032 1.032 -1,32  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.907 7.000 3,00  
Yarım 3.365 3.422 1,00  
Çeyrek 1.688 1.710 0,00  
Gümüş.Ons 20,73 20,75 0,22  
Gümüş Gr. 11,91 11,92 0,09  
B. Petrol 97,55 97,55 1,24  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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