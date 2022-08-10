***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2022 15:59
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
AHMET NALCI Fon Müdürü 0216 2655050-111 ahmet.nalci@ktportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054170
BIST
17:152.818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 32,79
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
17:1517,9171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:1518,5355
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2578
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:151.034,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.034,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ASUZU
|264,60
|197.514.321
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|385.770.565
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|247.250.836
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.881.458
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.096.248
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.358.156
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.514.752.450
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,58
|334.365.495
|% -9,24
|
|THYAO
|59,75
|3.954.856.763
|% 1,96
|
|YKBNK
|5,37
|2.366.919.474
|% 2,48
|
|AKBNK
|9,76
|1.865.224.040
|% 2,95
|
|EKGYO
|3,64
|1.734.407.469
|% 5,20
|
|GARAN
|16,70
|1.700.834.419
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,64
|1.734.407.469
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,37
|2.366.919.474
|% 2,48
|
|ODAS
|4,02
|1.167.854.309
|% -4,06
|
|ZOREN
|2,72
|766.875.297
|% 5,02
|
|ISCTR
|6,04
|1.290.475.204
|% 1,34
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8765
|17,9099
|% 0,06
|
|Euro
|18,4934
|18,5154
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,8781
|21,9878
|% 1,44
|
|Frank
|18,9885
|19,1029
|% 1,48
|
|Riyal
|4,7559
|4,7798
|% 0,11
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,02
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,32
|
|Cumhuriyet
|6.913
|7.018
|8,00
|
|Tam
|6.937
|6.996
|-1,00
|
|Yarım
|3.380
|3.420
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,70
|20,72
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,09
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|-1,73
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28FORMT
Yüzde 5.68 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 916, 662 adet işlem
-
17:27NTGAZ
Yüzde 6.80 oranında artışla 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 875, 689 adet işlem
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 93 artarak (% 1.20 ) 3, 032
-
17:26XU100
Endeks 2, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 40, 978.00 milyon TL de
-
17:26VERTU
Yüzde 6.22 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 886, 505 adet işlem