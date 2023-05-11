***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.05.2023 16:35
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
AHMET NALCI Fon Müdürü 0216 2655050 ahmet.nalci@ktportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150459
BIST
17:504.861
En Yüksek
|Değişim
|: 8,15%
|| 366,43
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:5019,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0388
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:5021,3794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0649
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:501.270,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,08
|Açılış
|: 1.270,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:48
|TUPRS
|71,50
|3.694.608.768
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|526.786.027
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.132.354
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|761.647.331
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.667.145
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.174.822
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.708.952
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|73.003.659
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,65
|1.105.565.477
|% -8,76
|
|BIGCH
|23,00
|1.608.279.514
|% -7,03
|
|THYAO
|137,60
|7.346.933.146
|% 8,52
|
|ISCTR
|14,10
|5.871.118.611
|% 9,98
|
|EREGL
|31,34
|4.574.099.407
|% 6,53
|
|SISE
|40,38
|4.238.988.455
|% 9,91
|
|KCHOL
|96,60
|4.174.363.918
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.871.118.611
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,94
|1.994.338.564
|% 8,99
|
|YKBNK
|11,53
|3.218.258.599
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,43
|500.116.087
|% 8,48
|
|KOZAL
|17,31
|3.262.818.927
|% 5,61
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5655
|19,5758
|% 0,19
|
|Euro
|21,3913
|21,3982
|% -0,21
|
|Sterlin
|24,4328
|24,5554
|% -0,61
|
|Frank
|21,7846
|21,9158
|% -0,36
|
|Riyal
|5,2029
|5,2290
|% 0,21
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407