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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.05.2023 16:39
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
AHMET NALCI Fon Müdürü 0216 2655050 ahmet.nalci@ktportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150470


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BIST En Aktif Hisseler17:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUPRS 71,50 3.697.400.700 % 10,00  
ALFAS 267,40 323.135.295 % 10,00  
ULKER 35,64 526.936.186 % 10,00  
KRGYO 17,82 13.667.145 % 10,00  
HALKB 11,33 761.647.331 % 10,00  
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17:49 Alış Satış %  
Dolar 19,5670 19,5773 % 0,20  
Euro 21,3634 21,3794 % -0,30  
Sterlin 24,4281 24,5506 % -0,63  
Frank 21,7847 21,9159 % -0,36  
Riyal 5,2029 5,2290 % 0,21  
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17:49 Alış Satış %  
Altın Ons 2.020 2.020 -10,11  
Altın Gr. 1.272 1.272 -3,12  
Cumhuriyet 9.550 9.656 182,00  
Tam 9.489 9.772 224,20  
Yarım 4.653 4.913 177,00  
Çeyrek 2.319 2.449 88,00  
Gümüş.Ons 24,37 24,39 -1,01  
Gümüş Gr. 15,35 15,36 -0,59  
B. Petrol 75,42 75,42 -0,99  
Seans Raporu 17:49
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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