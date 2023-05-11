***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.05.2023 16:40
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
AHMET NALCI Fon Müdürü 0216 2655050 ahmet.nalci@ktportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150471
BIST
17:514.862
En Yüksek
|Değişim
|: 8,19%
|| 368,00
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:5119,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:5121,3832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0611
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:511.270,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.270,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:49
|TUPRS
|71,50
|3.697.400.700
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.135.295
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|526.936.186
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.667.145
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|761.647.331
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.185.844
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.708.952
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|73.122.552
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,51
|1.112.379.722
|% -9,44
|
|GENTS
|5,31
|64.977.010
|% -6,84
|
|THYAO
|137,70
|7.370.597.551
|% 8,60
|
|ISCTR
|14,10
|5.871.143.766
|% 9,98
|
|EREGL
|31,38
|4.588.424.520
|% 6,66
|
|SISE
|40,38
|4.268.790.939
|% 9,91
|
|KCHOL
|96,60
|4.174.431.344
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.871.143.766
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.996.561.543
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.218.421.899
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|506.433.450
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,30
|3.275.384.591
|% 5,55
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5670
|19,5773
|% 0,20
|
|Euro
|21,3634
|21,3794
|% -0,30
|
|Sterlin
|24,4281
|24,5506
|% -0,63
|
|Frank
|21,7847
|21,9159
|% -0,36
|
|Riyal
|5,2029
|5,2290
|% 0,21
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,11
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.653
|4.913
|177,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|15,35
|15,36
|-0,59
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|-0,99
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407