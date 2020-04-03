***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
03.04.2020 16:46
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,59
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
275431,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 49,2
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,24
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 55,13
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,32
- Diğer (%)
% 10,54
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,03
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,24
d) Diğer Giderler (%)
% 2,49
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834645
BIST
17:5989.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,41
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:596,7143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,0998
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:597,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:59348,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 5,30
|Açılış
|: 348,72
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|9.082.366
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.759.632
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|231.800
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.676.848
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.959.890
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.598.907
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.671.199
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|301.679.909
|% -9,09
|
|ULAS
|1,59
|6.095.603
|% -8,62
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|PETKM
|3,42
|982.905.725
|% -1,16
|
|SASA
|8,42
|669.724.142
|% 9,92
|
|TUPRS
|84,90
|545.076.877
|% 2,72
|
|GARAN
|7,54
|535.297.884
|% -0,79
|
|ASELS
|23,26
|530.053.305
|% 0,52
|
|PETKM
|3,42
|982.905.725
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,00
|301.679.909
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,01
|134.300.331
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|185.110.931
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,86
|268.707.936
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1943
|8,2354
|% 0,23
|
|Frank
|6,8290
|6,8702
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7777
|1,7867
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|2,63
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,46
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|33,98
|33,98
|4,04
|