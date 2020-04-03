***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
03.04.2020 16:46
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,57
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
222777,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,35
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,1
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 50,34
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 48,92
- Diğer (%)
% 0,74
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,59
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,5
d) Diğer Giderler (%)
% 3,81
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834646
BIST
17:5789.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -50,16
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:576,7084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0939
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:577,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0463
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:57349,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 5,89
|Açılış
|: 349,31
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|9.053.936
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.692.345
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.611.984
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.959.825
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.493.501
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.671.199
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|297.927.918
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,84
|263.086.794
|% -8,09
|
|PETKM
|3,41
|970.305.946
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|659.193.926
|% 9,92
|
|TUPRS
|85,00
|535.421.255
|% 2,84
|
|GARAN
|7,52
|521.425.041
|% -1,05
|
|ASELS
|23,26
|520.603.729
|% 0,52
|
|PETKM
|3,41
|970.305.946
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|297.927.918
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|132.805.694
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|183.842.751
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,84
|263.086.794
|% -8,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1737
|8,2147
|% -0,02
|
|Frank
|6,8162
|6,8572
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7757
|1,7846
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|2,06
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,96
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|33,78
|33,78
|3,84
|