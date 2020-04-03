***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
03.04.2020 16:46
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,58
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
9476,61
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
9476,61
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
83437,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 56,76
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,38
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 42
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 25,85
- Diğer (%)
% 32,16
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,8
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,94
d) Diğer Giderler (%)
% 4,88
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834648
BIST
17:5989.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,41
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:596,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0947
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:597,2519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:59348,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 5,30
|Açılış
|: 348,72
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|9.082.366
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.759.632
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|231.800
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.676.848
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.959.890
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.598.907
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.671.199
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|300.985.776
|% -9,09
|
|ULAS
|1,59
|6.095.603
|% -8,62
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|982.626.307
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|669.675.205
|% 9,92
|
|TUPRS
|84,90
|544.433.424
|% 2,72
|
|GARAN
|7,53
|533.015.962
|% -0,92
|
|ASELS
|23,26
|529.400.332
|% 0,52
|
|PETKM
|3,41
|982.626.307
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|300.985.776
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,01
|134.266.469
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,82
|185.095.190
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,87
|267.751.427
|% -7,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1992
|8,2403
|% 0,29
|
|Frank
|6,8348
|6,8759
|% 1,02
|
|Riyal
|1,7781
|1,7871
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.618
|3,59
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|33,81
|33,81
|3,87
|