***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
03.04.2020 16:46
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,42
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4967106,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,7
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 60,86
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 27,48
- Diğer (%)
% 11,67
b) Ar
17:1689.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 22,51
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:166,6923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0778
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:167,2263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:16347,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,69
|Açılış
|: 347,11
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|8.209.469
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|16.142.025
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.956.958
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.200.952
|% 9,94
|
|RTALB
|4,16
|3.457.093
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.648.432
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|268.108.881
|% -7,73
|
|TSPOR
|2,89
|243.225.683
|% -6,47
|
|PETKM
|3,43
|932.534.646
|% -0,87
|
|SASA
|8,38
|539.256.478
|% 9,40
|
|TUPRS
|85,25
|513.698.999
|% 3,15
|
|ASELS
|23,34
|473.721.166
|% 0,86
|
|GARAN
|7,51
|471.923.510
|% -1,18
|
|PETKM
|3,43
|932.534.646
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,03
|268.108.881
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|126.343.451
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,82
|159.416.845
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,89
|243.225.683
|% -6,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1805
|8,2215
|% 0,06
|
|Frank
|6,8164
|6,8575
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7755
|1,7844
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,41
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,43
|33,43
|3,49
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